El fin de la soberanía inmediata: Washington toma el timón en Caracas

En una reveladora entrevista concedida este jueves a The New York Times, el presidente Donald Trump ha disipado cualquier ilusión sobre una transición exprés en Venezuela tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Lejos de prometer un retiro rápido de las fuerzas estadounidenses, el mandatario fue tajante al anticipar que la supervisión de Washington sobre la nación sudamericana no será cuestión de meses, sino que podría extenderse “mucho más” de lo previsto, perfilando un escenario de tutela administrativa que podría durar años. “Solo el tiempo lo dirá”, sentenció Trump, dejando en claro que la prioridad de la Casa Blanca es la estabilidad operativa y energética por encima de la urgencia política electoral.

El pragmatismo petrolero y el factor Delcy Rodríguez

Lo que ha generado un sismo en los círculos diplomáticos —y desconcierto en la oposición tradicional venezolana— es la estrategia de transición delineada por el Salón Oval. Trump confirmó que su administración ya está coordinando acciones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una figura clave del chavismo que, según el mandatario estadounidense, ha ofrecido una cooperación total. “Nos estamos llevando muy bien con la administración que hay allí ahora mismo… Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó Trump, validando una interlocución directa con remanentes del régimen anterior para asegurar el control del flujo energético. En un giro inesperado, el republicano desestimó el liderazgo de María Corina Machado, argumentando que “sería muy difícil para ella ser la líder” debido a una supuesta falta de apoyo interno, una declaración que reordena las fichas del poder en Caracas bajo una lógica puramente transaccional: “Vamos a usar el petróleo, y vamos a coger el petróleo”.

Repercusiones en Lima: El respaldo de Jerí y el corredor humanitario

La onda expansiva de la intervención estadounidense ha impactado directamente en la política exterior peruana. El gobierno del presidente José Jerí ha cerrado filas con la administración Trump, reconociendo la operación como un paso necesario para la recuperación institucional de la región. Fuentes de Cancillería confirman que el Perú, en coordinación con Chile y Ecuador, está evaluando la implementación de un corredor humanitario logístico. Este mecanismo no solo buscaría gestionar un eventual retorno ordenado de migrantes, sino también facilitar el envío de ayuda una vez que la administración interina tutelada por EE. UU. consolide el control territorial. La Embajada de Estados Unidos en Lima difundió un mensaje directo de Trump a los peruanos, enfatizando que su objetivo es “rodearnos de estabilidad, queremos rodearnos de energía”, buscando calmar las aguas en un socio estratégico del Pacífico.

Polarización interna: La izquierda peruana reacciona

Como era previsible, la noticia ha reavivado la polarización ideológica en el Congreso peruano. Mientras el oficialismo y bloques de derecha celebran el fin de la era Maduro, figuras de la izquierda radical como Vladimir Cerrón y Guido Bellido han condenado enérgicamente lo que denominan una “guerra imperialista“. Cerrón, desde la clandestinidad, advirtió que “América Latina no puede ser cómplice” de una intervención que vulnera la soberanía nacional. Sin embargo, el pragmatismo parece imponerse en el Ejecutivo peruano, que ve en la estabilización de Venezuela —aunque sea bajo tutela extranjera— una oportunidad de oro para aliviar la presión migratoria que ha tensionado los servicios públicos y la seguridad interna en los últimos años.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. No queremos repetir los errores del pasado”, declaró Donald Trump, marcando distancia de las fallidas construcciones de nación en Medio Oriente y optando por un modelo de control de recursos directo en el hemisferio.

El escenario planteado por Trump dibuja un nuevo mapa de poder en Sudamérica, donde la doctrina de seguridad energética de Estados Unidos se impone sobre los protocolos diplomáticos tradicionales. Para el Perú, esto significa navegar en aguas complejas: apoyar a su principal socio comercial del norte mientras gestiona las sensibilidades internas y se prepara para un cambio drástico en la dinámica migratoria regional. La “reconstrucción rentable” de la que habla Trump ya ha comenzado, y Lima parece dispuesta a jugar un rol activo en este nuevo capítulo de la historia latinoamericana.