Dora creyó que su romance con Luis, el hombre que la consoló durante sus crisis con John, sería el inicio de una nueva vida. Sin embargo, el embarazo que descubrió al dejar a su pareja de ocho años se convirtió en una bomba de tiempo: ¿el bebé era de John o de Luis? La duda la consumió durante año y medio, hasta que un examen de ADN confirmó lo peor: Luis no era el padre. Ahora, el abogado Roberto Miranda resalta que, al no tener el niño memoria biográfica, la decisión de Luis de anular el reconocimiento de paternidad podría dejar al menor sin apellido y sin derechos legales.

Vea también: Rosa acepta el ADN, pero AHORA duda: ¿Pedro, su pareja, es el VERDADERO padre su hijo?

Mientras Dora llora desconsolada, Luis asegura que “esperaba otro resultado”, pero la ley está de su lado. El drama no termina aquí, pues si Luis retira su apellido, Dora deberá convencer al padre biológico, que aún no se conoce, de asumir su responsabilidad. La pregunta que todos se hacen es: ¿logrará Dora encontrar a John y obligarlo a hacerse cargo, o su hijo crecerá sin saber quién es su verdadero padre?

