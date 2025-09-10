Dos delincuentes hirieron con cuchillo a policías e intentaron sustraer un patrullero en el cruce de la avenida Angamos con la Vía Expresa, en el distrito de Surquillo. El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., cuando los sujetos, posteriormente identificados como extranjeros, fueron interceptados tras intentar robar a un conductor. Aunque los agentes procedieron a su detención, los acusados respondieron con violencia extrema, desatando una confrontación física que se desarrolló frente a testigos y en un contexto de alta densidad vehicular.

Vea también: Gustavo Salcedo confirma que vio a Maju Mantilla con Christian Rodríguez en su auto: “No es de mi agrado”

Los agresores utilizaron armas blancas para atacar a los efectivos, causando heridas en las piernas de dos de ellos, mientras uno de los delincuentes intentó huir con el vehículo policial. La intervención de refuerzos permitió finalmente controlar la situación y trasladar a los detenidos a la comisaría de Surquillo, donde se investigan sus antecedentes penales. El hecho ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de acción en zonas congestionadas, ya que los agentes evitaron el uso de armas de fuego para no poner en riesgo a civiles.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO