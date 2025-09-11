Dos hombres salvaron milagrosamente de morir embestidos por una camioneta que impactó violentamente el mototaxi que acababan de desocupar en la avenida Inca Tupac Yupanqui, en Jicamarca. El conductor del automóvil perdió el control en una pendiente de tierra, lo que provocó que el vehículo se proyectara contra la unidad de transporte menor que, tras el impacto, dio varias vueltas de campana antes de estrellarse contra una camioneta estacionada.

Este segundo choque evitó que el mototaxi impactara directamente contra una vivienda colindante, aunque el forcejeo continuó hasta alcanzar a otra mototaxi que transportaba a una madre y sus dos hijos, quienes resultaron con lesiones y fueron trasladados a un puesto de salud local.

