Un joven conductor lucha por su vida en la UCI del hospital San Juan Bautista de Huaral luego de un aparatoso accidente de motocicleta ocurrido esta madrugada, cuyo impacto fue tan violento que lo proyectó varios metros. Su acompañante, quien sufrió traumatismos de mayor gravedad, fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia en Lima, donde su pronóstico se mantiene reservado.

El siniestro se registró cerca de las 3:00 a.m., presuntamente por exceso de velocidad y una maniobra evasiva mal calculada que terminó con la moto estrellándose. Este trágico evento evidencia, una vez más, las fatales consecuencias de no respetar los límites de velocidad, especialmente en carreteras que demandan extremo cuidado.

