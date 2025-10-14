Dos sujetos armados asaltan un local de venta de motos en San Martín, donde llegaron en una motocicleta utilizando casco, gorra y lentes de sol para ocultar sus identidades. Mientras uno de los delincuentes apuntaba con su arma a una trabajadora del establecimiento, su cómplice revisaba exhaustivamente bolsos y cajones en busca de objetos valiosos, obligando al otro empleado a reunirse con su compañera bajo amenaza.

Los asaltantes huyeron con el botín en la misma motocicleta en que llegaron, desapareciendo sin que testigos pudieran seguir sus pasos ni identificar sus rostros debido a los implementos que usaron para cubrirse. El violento robo, donde los malhechores amenazaron con “apretar el gatillo” según registran las cámaras de seguridad, mantiene en zozobra a los comerciantes de vehículos menores en la zona.

