Los recientes y violentos ataques en Callao y Comas contra conductores de combi, precedidos por la siniestra amenaza “Ya los tenemos a todos ubicados“, exponen la escalada de audacia y crueldad que han alcanzado las mafias extorsionadoras. Apenas cayó la noche en el distrito de La Perla, dos sicarios fuertemente armados dispararon a quemarropa contra un conductor que había terminado su turno, tal como lo registraron las cámaras de seguridad del lugar, un hecho que ha encendido las alarmas sobre el modus operandi de estos grupos. Casi en simultáneo, en Comas, otro sujeto grabó su propia advertencia para sembrar el miedo antes de atacar a un chofer de la empresa Brisa, lo que confirma que se trata de una estrategia coordinada de terror.

La situación evidencia que los transportistas se han convertido en el blanco predilecto de estas organizaciones criminales, que operan con impunidad en distintos puntos de la capital. Los vecinos de la calle Tarata, hastiados de la delincuencia, denuncian que la zona se ha convertido en un paradero informal y exigen una mayor presencia policial, ya que la inseguridad no da tregua y cada día se vuelve más violenta.

