El dueño de una botica enfrenta a ladrones con escoba en San Martín de Porres, cuando dos sujetos armados lo sorprendieron mientras barría la entrada del local. La víctima intentó impedir que los delincuentes ingresen, aunque fue golpeada en la cabeza con la cacha de un arma, lo que le provocó una profunda herida que lo dejó ensangrentado.

El comerciante fue llevado a empujones al interior de la botica, donde los asaltantes lograron llevarse el dinero del día anterior. Pese a que el hombre forcejeó para evitar el robo, terminó gravemente herido y tuvo que ser trasladado al hospital Cayetano Heredia, mientras la Policía investiga si los atacantes estarían implicados en otros delitos similares.

