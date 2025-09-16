La reciente caída del dólar frente al sol peruano responde a una combinación de factores externos e internos que han debilitado a la moneda estadounidense a nivel global. El experto Jorge Guillén señala esto debido a estadísticas iniciales de desempleo en Estados Unidos, que provocan que capitales internacionales busquen mejores rendimientos en economías emergentes como la peruana.

La economía peruana muestra una solidez relativa comparada con el promedio de América Latina, lo que la convierte en un destino atractivo para la inversión, a pesar de no tener un crecimiento suficiente para reducir la pobreza de manera significativa. Factores como las políticas arancelarias de la era Trump y la recuperación post-pandemia también influyen en este comportamiento.

