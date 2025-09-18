El director general de maestrías, Jorge Merzthal, explicó que el desempleo juvenil en Lima supera al promedio nacional, evidenciando una brecha de especialización que margina a los jóvenes entre 19 y 28 años. Esta divergencia se explica porque la capital concentra empleos en servicios y empresas que demandan personal altamente capacitado, mientras que las regiones dependen de rubros extractivos como la agroindustria y la minería, que absorben más mano de obra.

La economía nacional no crece al ritmo necesario para integrar a los miles de jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral, un problema estructural que requiere un crecimiento mínimo del 5% para ser mitigado. Además, las empresas priorizan la contratación de profesionales con maestrías o especializaciones, dejando a los recién egresados en una situación de desventaja que los empuja hacia la informalidad, la cual representa casi el 80% de la economía y ofrece experiencias laborales de baja calidad que dificultan su posterior inserción en el sector formal.

