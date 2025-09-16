Ante la eventual aprobación del octavo retiro de las AFP, el economista Melvin Escudero señaló que esto generaría que ocho millones de afiliados se quedarían sin fondo de pensiones, y que la salida del dinero, teniendo en cuenta que el máximo sería de hasta 4 UIT, representaría hasta 26 mil millones de soles, que equivaldría al 2.5 % del PBI.

Asimismo, recordó que aquella persona que accede al retiro de su dinero, no accedería a la pensión mínima tras jubilarse, e incluso señaló que en el Perú hay personas, aquellas que no tienen una solvencia económica, no tienen una educación financiera.

