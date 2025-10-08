El economista Eduardo Recoba cuestionó el discurso de la presidenta Dina Boluarte sobre el crecimiento económico del Perú, al cual calificó de “antitécnico” y populista por evadir las responsabilidades de su gobierno y atribuir los problemas actuales a administraciones anteriores. El analista destacó que el crecimiento de 3,7% registrado en 2024 resulta insuficiente para una economía primaria exportadora como la peruana, la cual requiere expandirse por encima del 5% anual para generar un desarrollo tangible que beneficie a la población. Recoba enfatizó que la constante retórica de culpar a otros, sin presentar soluciones concretas, refleja una falta de liderazgo y un círculo vicioso que impide abordar los desafíos estructurales del país con la seriedad que demandan.

Durante el análisis, el experto desmontó la narrativa presidencial que promueve la unidad nacional pero que, a su juicio, carece de un sustento económico sólido y no se traduce en planes de acción claros para impulsar la economía. Esta postura crítica subraya la desconexión entre el mensaje oficial y las medidas técnicas que el país necesita para alcanzar un crecimiento robusto y sostenible.

