El economista César Fuentes, analizó el precio bajo del dólar, atribuyéndolo principalmente a expectativas globales sobre la reducción de tasas de interés en Estados Unidos. Esta tendencia, que se mantendría durante 2026 según proyecciones de mercado, encuentra su explicación en la estabilización inflacionaria norteamericana, lo que genera un efecto domino en economías emergentes como la peruana donde los inversionistas ajustan sus posiciones ante señales de la Reserva Federal.

Vea también: Indignante video muestra cómo hombre ignora a su pareja herida tras choque

El experto advierte que la coyuntura política peruana influye significativamente en el tipo de cambio, especialmente durante procesos electorales donde la incertidumbre genera volatilidad. Aunque el contexto internacional favorece un dólar estable, cualquier repunte inflacionario en EE.UU. podría revertir esta situación, por lo que los analistas recomiendan observar tanto variables externas como el escenario local para anticipar movimientos cambiarios que afecten el poder adquisitivo de las familias.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO