Vendedor de verduras es asesinado a tiros tras negarse a pagar cupo en Ecuador, un hecho que ha conmocionado a la comunidad. La víctima, identificada como Christian José Santana, de 42 años, fue sorprendida en su puesto de trabajo por un sicario que le disparó en dos ocasiones, mientras testigos señalaron que el atacante llevaba una polera negra y una bolsa en la mano.

El delincuente regresó segundos después para rematar al comerciante, lo que evidencia la violencia con la que operan estas mafias de extorsión que exigen cupos a comerciantes. Tras el crimen, el sicario huyó junto a su cómplice en motocicleta, mientras la Policía desplegó un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se han reportado capturas.

