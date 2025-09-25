La revelación del ADN confirma el peor escenario para esta familia destrozada, ya que el laboratorio establece que Edison, y no su hermano Jonathan, es el padre del hijo de Maricielo. Este resultado, que se revela en pleno programa, corrobora la infidelidad entre cuñados y sume a la suegra en un profundo horror, al confirmarse que sus dos hijos están en el centro del escándalo. La fotografía que Maricielo presentó como prueba fue solo el comienzo de un drama que exponía una red de mentiras.

Vea también: ¡Juan Carlos exige 3 pruebas de ADN! ¿Sus hijos son realmente suyos tras la infidelidad de Sally?

La trama se complica con el testimonio de Marjorie, la expareja de Edison, quien desmiente a Maricielo al afirmar que su relación con él no había terminado cuando ocurrió el embarazo. Esta declaración revela la impactante posibilidad de que Edison haya embarazado a dos mujeres de forma simultánea, su cuñada y su entonces pareja, lo que añade una capa de traición aún mayor al conflicto. La confirmación científica no solo resuelve una duda de paternidad, sino que descubre una doble vida que deja consecuencias imborrables.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO