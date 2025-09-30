Edison Flores revela el profundo impacto emocional de su separación con Ana Siucho, confesando que “perdí contacto hasta con mi familia”. El futbolista, conocido como ‘Orejas’, rompió su habitual reserva durante una entrevista en un podcast, donde acudió acompañado de su madre para abordar por primera vez este tema personal. Flores, quien se describe como una persona solitaria, admitió que atravesó un momento muy difícil que afectó sus relaciones familiares, aunque asegura que ahora se siente “mucho mejor” y está recuperando esos vínculos.

Vea también: Vanessa López niega haber estado vigilando a ‘Tomate’ Barraza: “Yo no soy como Samahara”

La madre del deportista complementó este testimonio con su propia experiencia, confirmando que la separación no se dio en los mejores términos. La señora reveló que durante ese periodo no pudo ver con frecuencia a sus nietas, por lo que Magaly Medina indica que “la bronca fue grande”. Sin embargo, con alegría compartió que ya ha logrado reencontrarse con las pequeñas, tanto en visitas a su casa como a través de videollamadas ahora que viven en Estados Unidos, un reencuentro que la hace sentirse plenamente feliz.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO