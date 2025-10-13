Luego de que el programa “Magaly TV: La firme” difundiera imágenes del futbolista Edison Flores junto a la modelo e influencer Antonella Martorell, ingresando de madrugada a su departamento en compañía de amigos, el jugador decidió pronunciarse. En una breve entrevista, Flores aseguró: “Estoy tranquilo, mi corazón también necesita”, dejando entrever que está abierto a nuevas oportunidades en el plano sentimental.

El ampay generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente porque Flores se separó hace pocos meses de Ana Siucho, madre de sus hijos. Las imágenes mostraron una actitud cercana entre el futbolista y Martorell, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

¿Nueva etapa para el ‘Orejas’?

Aunque Edison Flores no confirmó una relación formal con Antonella Martorell, sus palabras reflejan que está en un proceso de renovación personal. “Estoy en una etapa distinta, enfocándome en mí”, comentó al ser consultado por la prensa. La joven modelo, por su parte, también ha compartido mensajes en sus redes que muchos interpretan como indirectas románticas.

Martorell, quien ha ganado notoriedad en TikTok e Instagram, fue vista luciendo camisetas con el apellido del jugador, lo que ha sido interpretado como una señal de cercanía. Hasta el momento, ninguno ha oficializado el vínculo, pero ambos han evitado desmentirlo.

Reacciones divididas en redes

La difusión del ampay ha generado reacciones mixtas entre los seguidores del futbolista. Mientras algunos celebran que Flores esté rehaciendo su vida, otros cuestionan la rapidez con la que ha pasado página tras su separación. “Es su vida, pero hay que tener respeto por los tiempos”, comentó una usuaria en X.

En paralelo, medios deportivos han evitado pronunciarse sobre el tema, enfocándose en el rendimiento del jugador con Universitario. Edison Flores continúa entrenando con normalidad y no ha mostrado señales de distracción en lo profesional.

¿Quién es Antonella Martorell?

Antonella Martorell es una joven influencer peruana que ha ganado popularidad por sus contenidos de moda y estilo de vida. Con más de 100 mil seguidores en Instagram, ha sido vinculada anteriormente con figuras del espectáculo, pero esta es la primera vez que aparece en un escándalo mediático de esta magnitud.

Su cercanía con Edison Flores ha despertado el interés de la prensa de espectáculos, que ahora sigue de cerca sus publicaciones y apariciones públicas. Martorell ha optado por no dar declaraciones directas, aunque sus mensajes en redes sugieren que está disfrutando del momento.