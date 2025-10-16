La muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, joven artista urbano que participaba en la marcha de la ‘Generación Z’, ha tomado un giro dramático tras el testimonio de un amigo que estuvo con él en el momento del ataque. Según declaraciones recogidas por RPP, el joven fue impactado por un proyectil en el tórax cuando un presunto agente del grupo Terna, vestido de civil, comenzó a disparar indiscriminadamente en la Plaza Francia.

“Empezó a disparar a diestra y siniestra. No le importó que hubiera gente corriendo, gritando. Eduardo cayó al suelo y ya no se levantó”, relató el testigo, quien pidió mantener su identidad en reserva por seguridad. Esta versión contradice la postura inicial del Ministerio del Interior, que negó la participación de agentes encubiertos en el uso de armas letales durante la protesta.

Investigaciones en curso y presión ciudadana

El caso ha sido asumido por la Fiscalía de Lima Centro, que ha solicitado peritajes balísticos y revisión de cámaras de seguridad en la zona. Organismos como la Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional han exigido una investigación transparente, mientras que colectivos juveniles convocan nuevas vigilias en memoria de Ruiz Sanz.

El presidente José Jerí se pronunció tras el hecho, expresando sus condolencias y pidiendo que “las investigaciones determinen con objetividad los hechos”. Sin embargo, sectores sociales critican la falta de medidas concretas para frenar la violencia policial en manifestaciones.

¿Quién era Eduardo Ruiz Sanz?

Eduardo, conocido en la escena del hip hop como ‘Trvko’, tenía 32 años y era padre de una niña. Participaba activamente en causas sociales y culturales, y había asistido a la marcha como parte de un colectivo artístico que buscaba visibilizar el descontento juvenil frente al gobierno de transición.

Su muerte ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde miles de usuarios exigen justicia y responsabilizan al Estado por el uso excesivo de la fuerza. “No fue un enfrentamiento, fue una ejecución”, escribió un activista en X.