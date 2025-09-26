La incógnita sobre si Edwin o César es el verdadero padre de Jesús se resuelve hoy con la prueba de ADN, un examen que pone fin a dos décadas de misterio. Zoila, la abuela paterna, quien inicialmente recibió al joven con escepticismo pero con el corazón abierto, exige esta certeza científica para darle la bienvenida a su familia, ya que su hijo Edwin, de 52 años, niega rotundamente cualquier vínculo con Teodilia, la madre del muchacho. Las sospechas, por lo tanto, se desplazan hacia César, el hermano gemelo idéntico de Edwin, quien sí tiene una numerosa familia, lo que añade un giro inesperado al caso.

Vea también: Edison embaraza a su cuñada Maricielo y a su pareja Marjorie ¡al mismo tiempo! El escándalo familiar que estremece

Este drama familiar alcanza su clímax con la presencia de los dos hermanos en el estudio, listos para conocer el resultado que cambiará sus vidas para siempre. La investigación del programa, que comenzó con una visita sorpresa a Zoila, demuestra que la verdad suele esconderse en los lugares más insospechados, enfrentando a dos hombres que comparten un rostro pero cuyos secretos son diametralmente opuestos. El ADN de los gemelos no solo despejará la paternidad de Jesús, sino que también pondrá a prueba los lazos fraternales en una historia donde la identidad y la lealtad familiar chocan de frente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas

NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO