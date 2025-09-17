Un exfuncionario del gobierno de Donald Trump reveló la ubicación del supuesto búnker de Nicolás Maduro, identificado bajo el Aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. Esta estructura subterránea, que alcanza los 40 metros de profundidad distribuidos en cinco niveles, contaría con todas las comodidades para albergar al líder venezolano y su círculo cercano durante meses, lo que demostraría los preparativos del régimen para una eventual crisis. Su ubicación estratégica le permitiría acceder rápidamente al avión presidencial en caso de un ataque inminente.

Paralelamente, Trump anunció un segundo bombardeo contra un barco cargado de drogas proveniente de Venezuela, advirtiendo que las operaciones se extenderían a objetivos terrestres. Esta escalada verbal, cargada de advertencias directas a los carteles narcoterroristas, eleva la tensión bilateral a un nivel crítico y sitúa a Maduro en una posición de máxima presión internacional y militar.

