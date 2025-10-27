El Ejército del Perú confirmó el fallecimiento del general EP Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, tras un accidente ocurrido dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra. El hecho se produjo este lunes 27 de octubre, según informó la institución a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

En el mensaje, el Ejército lamentó profundamente la partida del oficial y expresó sus condolencias a los familiares y amigos del general Marín Saldaña. También señaló que los detalles del accidente que provocó su muerte serían difundidos posteriormente mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con información preliminar, la aeronave habría sufrido un siniestro durante las maniobras de aterrizaje, tras un vuelo administrativo que trasladaba personal desde la ciudad de Cajamarca hacia el distrito de Pataz. El general resultó gravemente herido y fue llevado a un centro de salud en Vijus, donde finalmente se confirmó su deceso.

El Ejército del Perú, lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ, sobre los detalles del accidente que produjo su muerte, se difundirá posteriormente a través de un Comunicado. pic.twitter.com/3ktYFlc0C6 — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) October 27, 2025

Ejército destaca trayectoria del general Marín Saldaña

En su pronunciamiento, el Ejército del Perú recordó que el general de brigada Marco Marín Saldaña se destacó por su liderazgo, integridad y compromiso con la defensa del país. “Fue un soldado de convicciones firmes, comprometido con la defensa del orden, la legalidad y la paz. Destacó por su férrea lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal”, se lee en el comunicado.

La institución castrense añadió que su sacrificio honra la memoria de quienes consagran su vida al servicio del Perú. Además, la Inspectoría del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

#Urgente| Ponemos en conocimiento de la opinión pública la siguiente información referente a un lamentable accidente en #Pataz, que como resultado originó el fallecimiento del Comandante de nuestro Comando Unificado Pataz, Gral. Brig. Marco Marín.@Agencia_Andina @canalN_ pic.twitter.com/eoXHnIf9wK — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) October 27, 2025

