La ceremonia de agradecimiento a la Pachamama se realizó desde el ombligo del mundo, el Cusco, específicamente en el templo de la luna Amaru Markawasi, un lugar sagrado donde sacerdotes andinos revitalizaban su energía. Este ritual ancestral, que atrae a comerciantes, empresarios, turistas y profesionales, fue protagonizado en esta ocasión por el equipo de una próxima película peruana, quienes buscaban bendecir su proyecto. El acto, dirigido por un guía espiritual, consistió en la preparación de una ofrenda con hojas de coca, dulces y colonias sobre un colorido mantel, siguiendo las tradiciones de reciprocidad con la madre tierra.

El primer actor Reynaldo Arenas, con más de 50 años de carrera, participó activamente en la ceremonia, lo que refleja el respeto por las costumbres andinas que perviven en la región y que son consideradas esenciales para el éxito de cualquier iniciativa. La ofrenda fue llevada posteriormente al pie de una montaña sagrada (Apu), en un acto simbólico donde se pidió protección para el estreno de la cinta en las salas de cine. Esta práctica evidencia cómo la cosmovisión andina se mantiene viva, integrando incluso expresiones culturales contemporáneas como el cine, y reafirmando la identidad cultural del Cusco más allá de los circuitos turísticos convencionales.

