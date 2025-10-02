La captura de alias “Pajarito” en el El Agustino, quien creía operar impunemente, se concretó tras un meticuloso seguimiento con drones que registró cada uno de sus movimientos delictivos. El operativo, que permitió observar transacciones de marihuana en las empinadas escaleras del cerro, culminó cuando serenos y personal de inteligencia cerraron el paso al mototaxi donde se transportaba el sospechoso, logrando su inmediata aprehensión sin que opusiera resistencia.

Dentro de su vivienda, los agentes incautaron una pistola, dos granadas y tres celulares, además de municiones y envoltorios con marihuana. Su novia y su suegra, consideradas parte integral de este clan familiar dedicado al narcotráfico, también fueron detenidas y permanecen a la espera de las diligencias del Ministerio Público, que investiga a fondo la estructura criminal desmantelada.

