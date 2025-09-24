Cámaras de seguridad en El Agustino filmaron a un adolescente de 16 años sustrayendo medidores de agua durante recorridos nocturnos en bicicleta. El joven de nacionalidad venezolana, cuyas iniciales son JJHIH, fue capturado por serenazgo luego de un seguimiento basado en las imágenes de videovigilancia. Pese a las pruebas, el menor recuperó su libertad debido a la ausencia de denuncias formales por parte de los vecinos afectados.

Durante su intervención se encontraron tres medidores en su poder, evidencia que lo vinculaba con más de 20 casos similares registrados en el distrito y zonas aledañas como San Luis. Jorge Nieves, gerente de Seguridad Ciudadana, cuestionó el procedimiento de Sedapal, que repone los medidores sin exigir la correspondiente denuncia policial.

