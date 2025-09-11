Dos delincuentes asaltaron a un adolescente de 15 años a las cuatro de la tarde en El Agustino, golpeándolo, amenazándolo con una pistola y robándole todo lo que llevaba en sus bolsillos. Los sujetos, que se movilizaban en un mototaxi y actuaron con total impunidad pese a ser pleno día, forcejearon con el joven hasta reducirle, convirtiéndolo en una presa fácil ante la falta de auxilio inmediato.

Horas después, serenos y policías lograron capturar a uno de los presuntos responsables al reconocerlo en otro hecho delictivo, siendo identificado posteriormente en la comisaría por la madre de otra de sus víctimas, también menor de edad. El detenido permanecerá bajo investigación mientras se continúa con la búsqueda de su cómplice y se consolidan las denuncias en su contra.

