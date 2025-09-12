Una mujer y sus acompañantes encapuchados tomaron ilegalmente la casa de una abuelita fallecida en El Agustino, tras escalar hasta el tercer piso usando una escalera para ingresar de manera subrepticia al inmueble. Los vecinos, quienes conocieron por más de 50 años a la señora Zoila Rivera (85 años), denuncian que los invasores actuaron de manera matonesca y amenazaron con agua caliente a quienes cuestionaron su accionar.

Los presuntos invasores, que se encuentran actualmente dentro de la vivienda con candados y cadenas instaladas por ellos mismos, se niegan a mostrar documentos que acrediten su derecho sobre el inmueble, alegando que solo lo presentarán ante un juez. La comisaría de San Cayetano ha recibido la denuncia pero los vecinos acusan inacción policial frente a este flagrante caso de invasión de propiedad.

