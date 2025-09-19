Una violenta balacera en El Agustino dejó dos heridos alrededor del mediodía de ayer, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta desataron un ataque a mano armada que mantiene en alerta a la comunidad. Los agresores, donde el acompañante iba encapuchado, bajaron del vehículo para perseguir a pie a su víctima por la calle y dispararle repetidamente a plena luz del día.

Vea también: Comas: Sicario mató de 11 balazos a madre de familia frente a sus niñas

En la escena del crimen aún permanecen las marcas de los numerosos casquillos de bala disparados y los rastros de sangre de las víctimas, evidencia del brutal forcejeo que se produjo. Las autoridades acudieron al lugar para recoger la evidencia balística y iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar a los responsables de este audaz ataque.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO