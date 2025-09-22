El INPE e INEI iniciaron el Censo de Viviendas Colectivas 2025 en los 69 establecimientos penitenciarios del país, un operativo de gran escala que busca generar data oficial y actualizada sobre la población recluida. Este proceso, que se extenderá por varios días, tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad interna de los penales y optimizar las iniciativas de tratamiento penitenciario, las cuales están enfocadas en la reinserción social de los internos. Para garantizar el éxito de la actividad, el INPE ha implementado estrictos protocolos de seguridad que permiten el trabajo de los censistas en un entorno controlado.

La logística del operativo cuenta con la participación de más de 360 censistas acreditados entre personal del INEI y servidores del INPE, quienes recopilarán información crucial sobre las condiciones de vida y el perfil de la población penal. La data obtenida, que será fundamental para la planificación de políticas públicas criminales, permitirá tomar decisiones basadas en evidencia para mejorar la gestión del sistema penitenciario.

