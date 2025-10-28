Una red de falsas mendigas opera en el distrito de Miraflores utilizando menores de edad para estafar a turistas extranjeros.

El modus operandi consiste en que mujeres con niños aparentemente dormidos se aproximan a visitantes solicitando ayuda para comprar leche infantil, llegando a exigir tarros que superan los 300 soles en farmacias del cercado.

Las autoridades municipales han identificado al menos cinco mujeres que recurrentemente participan en este esquema, las cuales han sido captadas en múltiples oportunidades por sistemas de inteligencia artificial.

Especialistas legales advierten que esta conducta podría configurar el delito de trata de personas.

