El servicio del Metropolitano sufre graves deficiencias para atender a miles de usuarios diarios, con un sistema colapsado que presenta fallas generalizadas en su infraestructura después de 15 años de operación. Investigaciones periodísticas documentaron puertas automáticas que no cierran correctamente en estaciones como UNI e Independencia, ascensores inoperativos por más de un año en la estación 2 de Mayo, y máquinas recargadoras de tarjetas reparadas improvisadamente con lapiceros en la estación Aranjuez. La Contraloría General inició una inspección exhaustiva ante estos hallazgos que evidencian el deterioro general del sistema que transporta diariamente a miles de limeños.

Los usuarios enfrentan constantes sobrecupos y colas interminables, con buses que mantienen una vida útil superada y frecuentes intervalos de espera que exceden los estándares establecidos. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) respondió a las críticas anunciando una inversión de 80 millones de dólares para renovar la infraestructura antes de que finalice el 2025, compromiso que busca solucionar problemas crónicos que afectan la seguridad y comodidad de los pasajeros. El sistema, que opera con una tarifa de S/3.20 para el recorrido entre Chorrillos y Comas, requiere urgentemente esta modernización para recuperar su condición de transporte masivo eficiente.

