Transportistas de la ruta Lima-Callao han incrementado el pasaje en 50 céntimos, trasladando el costo de las extorsiones que sufren directamente a los usuarios. La decisión, justificada en carteles colocados en las unidades, busca cubrir las cuotas que grupos criminales exigen para garantizar la seguridad de los conductores, muchos de los cuales han optado por no salir a trabajar. Este aumento evidencia cómo la delincuencia impacta la economía cotidiana y distorsiona los precios del servicio de transporte.

La medida, que ya está en vigencia, refleja la crítica situación de inseguridad que se vive en las rutas de la avenida Colonial, donde operan estas bandas. Los pasajeros, quienes ahora deben asumir este recargo adicional, se convierten en financistas indirectos del crimen organizado, mientras las autoridades no brindan una solución efectiva al problema de fondo. Este caso expone la vulnerabilidad de un sector esencial y la normalización de la extorsión como un costo operativo más.

