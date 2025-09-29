Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, abrió su corazón al revelar que al inicio de la demanda por presunta violación, Luis ‘El Cuto’ Guadalupe le asignó un abogado que, lejos de ayudarlo, empeoró su situación. Según contó, el letrado solo le pedía grandes sumas de dinero y nunca tuvo un contacto real con él, dejándolo indefenso durante el proceso.

Abandono y desconfianza familiar

La madre de ‘Cri Cri’, Cecilia Guadalupe, también se pronunció con lágrimas en los ojos sobre esta situación. Contó que cuando acudió a pedirle ayuda a su hermano ‘El Cuto’ para demostrar la inocencia de su hijo, este la ignoró y le dio la espalda. Además, reveló que el abogado impuesto por Luis Guadalupe mantenía supuestas comunicaciones con la parte acusadora, lo que generó una profunda desconfianza y un sentimiento de abandono en la familia.

Cecilia detalló que el abogado exigía pagos desproporcionados a cambio de su defensa, un dinero que la familia terminó gastando sin obtener avances reales. La desesperación creció al ver que no había comunicación entre Cristian Martínez Guadalupe y el abogado, situación que no solo afectó el aspecto legal, sino también la estabilidad emocional del joven y su entorno.

Vulnerabilidad y desconocimiento

‘Cri Cri’ confesó que al principio no entendía nada del proceso judicial y pensaba que aquel apoyo sería su salvación. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la realidad era otra y que se había convertido en una víctima doble: del sistema y de quienes supuestamente debían protegerlo.

Esta revelación agregó un nuevo capítulo a los conflictos familiares, con acusaciones cruzadas y tensiones entre Cristian Martínez Guadalupe y ‘El Cuto’. La madre del joven afirmó que los reproches y la falta de unidad complicaron aún más el caso, impidiendo que ‘Cri Cri’ recibiera el apoyo necesario en un momento tan crítico.

Esperanza y lucha por la verdad

A pesar de las dificultades, ‘Cri Cri’ sigue luchando para demostrar su inocencia y superar esta etapa complicada. La familia se ha unido poco a poco para buscar justicia y revertir los daños causados por errores de representación legal y malas decisiones familiares.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO