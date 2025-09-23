El exfutbolista y empresario Luis el ‘Cuto’ Guadalupe se mostró visiblemente emocionado y con lágrimas al revelar que no ve a su hijo Elías desde hace 18 años. Durante una entrevista en el pódcast ‘Hazme el A-guante’, el reconocido deportista abrió su corazón y compartió el dolor que siente por este distanciamiento, deseando poder reencontrarse con su primogénito antes de partir de este mundo.

Elías Guadalupe, hijo de ‘Cuto’, actualmente vive en Bélgica y tiene 21 años. Luis confesó que la última vez que lo vio tenía solo 3 años y que desde entonces no mantienen comunicación. “Tengo cero comunicación. He viajado, he tratado de poder conversar con él… y entiendo que es válido que esté decepcionado de su papá”, expresó con la voz quebrada, reflejando un profundo arrepentimiento y anhelo por recomponer ese lazo afectivo tan importante.

Motivos del distanciamiento

El ‘Cuto’ Guadalupe explicó que varios factores conspiraron para impedirle acercarse a su hijo: principalmente su carrera futbolística y un impedimento de salida del Perú en momentos clave. Aunque intentó viajar a Bélgica para retomar contacto, las circunstancias se lo dificultaron. Sin embargo, el año pasado logró visitarlo y expresó su esperanza de poder hacerlo nuevamente para fortalecer su relación.

Durante la entrevista, el ambiente se tornó solemne cuando ‘Cuto’ compartió con lágrimas su mayor deseo. “Ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo”, dijo mientras era consolado por los conductores. Su sinceridad y vulnerabilidad conmovieron a la audiencia, mostrando otra faceta de este conocido personaje público.

Un capítulo pendiente en su vida

Más allá del llanto, el ‘Cuto’ Guadalupe envió un mensaje sobre la importancia de la familia y el perdón. Reconoció las dificultades y errores cometidos, pero mantiene la esperanza de que el tiempo pueda sanar heridas y que el amor paternal aún tenga oportunidad de crecer. Su testimonio invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares y la búsqueda de segundas oportunidades.

“Cuando yo tenía que haber ido a verlo, yo estaba jugando y no pude ir. Y cuando quise ir, tenía un impedimento de salida del país. Yo luego continué con mi carrera. Los años pasaron. El año pasado fui a Bélgica a poder tener un acercamiento con mi hijo… y bueno, eso es lo único que me queda por cumplir en lo personal”, compartió.

Para ‘Cuto’ Guadalupe, reencontrarse con su hijo es una meta pendiente que marca su presente y futuro. Este sincero testimonio abre una ventana a la realidad del exfutbolista más allá del deporte, humanizándolo y mostrándolo como un padre que aún sueña con reparar su vínculo familiar y compartir momentos con Elías, su hijo en Bélgica.