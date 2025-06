Johanna, al estar contra la espada y la pared, decide contar su verdad y liberarse, ella dice que no confía en Edwin porque cuando estaban en una relación, él usaba aplicativos para encontrarse con otras mujeres (Tinder). La desconfianza que le causó no dio vuelta atrás y decidió comentarle la situación, pero él se zafó del problema y culpó a su amigo manifestando que él no usaba esas aplicaciones.

Ella dice públicamente, al igual que en sus denuncias, que su exesposo es alguien agresivo, drogadicto y portador de armas. Todo esto porque cuando eran jóvenes, Edwin, compró un cuchillo para protegerse de los delincuentes, sin embargo, Johanna se sentía amenazada. Ambos, sin ponerse de acuerdo todavía, deciden leer la orden de restricción para intentar llegar a un acuerdo mutuo.

