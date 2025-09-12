Roy Elías Calderón, el joven de 24 años que negó ser padre de una niña de un año y cinco meses, quedó al descubierto cuando el examen de ADN confirmó lo que María Cristina siempre supo: él es el padre. Los chats entre ambos, donde Roy exige pruebas y amenaza con no pagar alimentos, revelan un patrón de manipulación y agresividad que dejó a la madre en boca de todos los vecinos de Pucusana. “Me tienes cansado, no esperes nada de mí”, le escribió, mientras la niña crecía sin su apoyo.

El drama escaló cuando, tras someterse al examen, Roy intentó retroceder: “Ya no me da la gana”, dijo. Pero el laboratorio ya tenía su muestra, y el resultado fue irrefutable. María Cristina, harta de las dudas y las humillaciones, busca ahora que su hija tenga el vínculo y la identidad que merece. “No es solo por mí, es por ella”, insiste, mientras el caso expone las consecuencias de un padre que prefirió la evasión a la responsabilidad.

