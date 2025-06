Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, manifestó este miércoles que el Gobierno no tendrá participación alguna en el conflicto que se viene dando en el Ministerio Público, entre la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y Patricia Benavides, quien pretender retomar el cargo tras el fallo de la JNJ.

“En el Ejecutivo no vamos a tomar partido por uno o por otro, no vamos a decir que a esta le corresponde, no vamos a opinar, no vamos a atizar ese enfrentamiento para politizar esta situación. Esto no es correcto”, expresó en la conferencia de todos los miércoles de la PCM.

El también exministro de Justicia manifestó que el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, que reúne a las principales instituciones del sector, podría ser espacio para que el conflicto sea abordado.

“Sería un buen espacio para poder conversar y delimitar de manera muy amable y cordial y sin ventilar de manera pública los inconvenientes que se están generalizando”, comentó, para de ahí reconocer que es preocupante a situación en la que se encuentra el Ministerio Público.

“Además de enfrentar a personas, a instituciones, afecta la credibilidad del sistema de justicia, afecta la institucionalidad de los órganos constitucionalmente autónomos pero sobre todo afecta a la ciudadanía que quiere confiar en una justicia predictiva”, mencionó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO