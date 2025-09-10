Gustavo Salcedo alzó su voz y encendió la pradera con su respuesta sobre una interrogante que involucra a Maju Mantilla, de quien anunció su separación a través de un comunicado en las redes y dejando sin reacción a más de uno.

“Tú los encontraste en el carro de ella, ¿Eso es cierto?”, fue la interrogante que le realizó el urraco al empresario, quien no dudo en afirmarlo según la promoción del programa, en el que se conocerá mayores detalles de su declaración.

Acerca de que la exMiss Mundo y el productor de su programa de TV tuvieran algún tipo de cercanía, el empresario solo precisó que eso deben preguntárselo a ellos. “Esa persona no es de mi agrado”.

“No tengo porque dar opinión de ese sujeto y cualquier cosa tienen que preguntarle a él o a ella”, comentó.

