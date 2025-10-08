Miguel Ángel Russo, reconocido entrenador argentino con más de tres décadas de trayectoria, falleció este miércoles a los 69 años, según confirmó el club Boca Juniors. El técnico enfrentaba desde hace varios años una dura batalla contra el cáncer de próstata y vejiga, enfermedad que lo mantuvo bajo licencia médica desde finales de setiembre.

Russo, recordado por su paso por Alianza Lima en 2019, había sido diagnosticado por primera vez en 2017, mientras dirigía al Millonarios de Colombia.

Lucha incansable

Durante los últimos meses, el estratega fue internado en varias oportunidades debido a complicaciones derivadas de su enfermedad, entre ellas una infección urinaria. Su última aparición en el banquillo de Boca fue el pasado 21 de setiembre, durante el empate 2-2 ante Central Córdoba. En aquel encuentro, Russo se mantuvo todo el partido sentado, visiblemente debilitado.

Tras su ausencia, Claudio Úbeda, su asistente técnico, asumió la dirección del equipo y le dedicó los triunfos posteriores, incluido el contundente 5-0 frente a Newell’s Old Boys, gesto que también fue replicado por el capitán Leandro Paredes, en muestra de respeto y admiración hacia su mentor.

Legado

El último ciclo de Russo al frente de Boca Juniors fue el tercero en su carrera. En su primera etapa, en 2007, condujo al club a la gloria continental al conquistar la Copa Libertadores frente al Gremio de Brasil. Ese mismo año disputó el Mundial de Clubes, cayendo ante el AC Milan, en lo que hasta hoy sigue siendo la última Libertadores obtenida por el club azul y oro.

En su segundo período, entre 2020 y 2021, el técnico sumó una Superliga Argentina, una Copa de la Liga Profesional y volvió a guiar al equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores. Su regreso en 2024 para dirigir al club en el Mundial de Clubes marcó el cierre de una carrera llena de éxitos, respeto y admiración por parte de jugadores y aficionados.

Homenajes y despedidas

Desde la confirmación de su fallecimiento, distintas instituciones, jugadores y exdirigidos expresaron su pesar y destacaron la calidad humana y profesional del técnico. Boca Juniors publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que lamentó su partida y agradeció su legado en la historia del club.

“Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una gloria de nuestra institución y un ejemplo de lucha, compromiso y humildad. Siempre estarás en el corazón del pueblo xeneize”, escribió la institución.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

