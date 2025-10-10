El Gringo Karl ahora es un experto parrillero y hace show de rodeo en su local, un emprendimiento que Magaly Medina reveló en su programa y que marca su más reciente reinvención laboral. La conductora recordó que la última vez que se supo de él, el popular personaje se dedicaba a la cría y venta de codornices y sus huevos, demostrando una capacidad de trabajo que siempre lo ha caracterizado. Karl, a quien Medina definió como alguien que “nunca le ha hecho ascos al ridículo” y que “siempre es trabajador”, ha transitado desde la avicultura hasta la carnicería.

Vea también: Magaly ARREMETE contra Christian Domínguez: “¿Por qué no le pides disculpas a tu hija por los momentos que no le diste?”

En su actual faceta, El Gringo Karl no se limita a vender cortes de carne, sino que convierte cada venta en una experiencia única para sus clientes, a quienes les ofrece un auténtico show de rodeo con su estilo personal y característico. Este espectáculo, que evoca la tradición vaquera y que él ejecuta con toda naturalidad, se ha convertido en el valor agregado de su negocio, atrayendo a un público que busca tanto calidad en los productos como entretenimiento.

