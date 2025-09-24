Magaly Medina recordó el historial de broncazas que tuvieron Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López, un ciclo de conflictos que parece haber terminado tras una reciente publicación del músico. La conductora señaló que, hasta hace un mes, la pareja estaba “más distantes que Perú de ganar el mundial”, evidenciado en un evento donde cada uno llegó y se fue por su lado sin siquiera saludarse. Sin embargo, ‘Tomate’ Barraza compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo a Dios “por poner palabras indicadas para que todo esto acabe” y a Vanessa por darle una hija “maravillosa”.

Vea también: Pamela Franco sigue evitando hablar de su relación con Christian Cueva: “Siempre voy a estar recontra bacán”

Este gesto de paz sorprende al público, que estaba harto de sus “clásicas peleas”. Medina se pregunta si este cambio radical, donde ahora aparecen sonrientes “como en portada de revista”, marca un verdadero cese de hostilidades.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO