El historial de “Pequeño J” revela una vida destinada al crimen desde la infancia, quien actualmente enfrenta cargos por el triple asesinato de tres jóvenes en Argentina. Este peruano de 20 años, identificado como Jansen Valverde Rodríguez, heredó el oficio criminal de su familia, ya que su padre también fue sicario en la banda “Los Injertos del Nuevo Jerusalén”. La muerte de su progenitor cuando apenas tenía 13 años marcó un punto de inflexión en su vida, públicamente juró vengarse a través de sus redes sociales.

El caso tomó dimensión internacional con el feminicidio de dos mujeres de 20 años y una adolescente de 15, quienes fueron torturadas y enterradas en el patio de una casa en Florencio Varela. Las autoridades peruanas capturaron al “Pequeño J” junto a su cómplice Matías Osorio, ciudadano argentino que ingresó irregularmente al país y enfrenta expulsión inmediata. Migraciones ya emitió una resolución que incluye 15 años de impedimento de ingreso, mientras ambos permanecen detenidos a la espera de su deportación.

