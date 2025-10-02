El hospital fantasma de César Acuña de más de S/194 millones a cargo del consorcio de Lucero Coca exhibe un preocupante 2% de avance real, pese a que el Gobierno Regional de La Libertad ya desembolsó S/58 millones como adelanto para su construcción. La obra, que beneficiaría a 125 mil pobladores de Virú, presenta solo excavaciones preliminares y zanjas después de tres meses de iniciado el contrato, mientras el consorcio opera desde oficinas que funcionan como corral de patos y carece del equipamiento y personal mínimo requerido. Inspecciones técnicas revelan que en lugar de los 14 profesionales estipulados solo hay cuatro trabajando en campo, y en lugar de maquinaria pesada solo existen tres minicargadores, incumpliendo las especificaciones del proyecto adjudicado.

La empresa Constructora de Lucero Coca accedió a esta licitación asociándose con una empresa argentina previamente sancionada por presentar documentos falsificados y paralizar otra obra de salud en Pasco, antecedentes que no impidieron su selección por la gestión acuñista. Este mismo consorcio recibió adicionalmente la buena pro para construir el hospital de Otuzco por S/150 millones, proyecto que también permanece paralizado sin avances significativos. Las evidencias muestran instalaciones improvisadas donde los baños carecen de acabados básicos y las oficinas se encuentran inhabilitadas para funciones administrativas, generando dudas sobre la capacidad real de ejecución de una empresa que se ha convertido en la principal contratista estatal de la región.

