Ana Vellutini, a sus 57 años, adquiere el majestuoso hotel y casino “María Angola” por medio de la cuarta subasta estatal. Sin embargo, el camino no fue fácil, aparte de quedar viuda, con cáncer y 73 años no se rinde y decide continuar. Al momento de registrar su nueva propiedad se da cuenta que no lo puede hacer porque un juzgado del Callao decidió tomarlo por motivo de investigación a su anterior dueño, Salvador Ricci, quién fue acusado de corrupción.

Según informes, el hotel se usaba como un lavado de dinero y Ricci nunca se desvinculó de este, de hecho, el espacio fue lugar de encuentro y celebración de “Los cuellos blancos”. Las autoridades clausuraron el lugar hace 3 años, sin embargo, Ana comenta que va a esperar que se haga justicia y no piensa declinar a sus sueños por actos corruptos.

