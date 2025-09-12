El influencer Josi Martínez se confesó con Magaly Medina en su podcast revelando que “recibía balas en la puerta de mi casa”, una aterradora experiencia de amenazas de muerte que sufrió a los 15 años, cuando comenzaba su carrera en redes sociales y era blanco de mensajes de odio. El ahora joven de 21 años, que cuenta con más de 8 millones de seguidores en TikTok, confesó que esta ola de hostilidad lo sumió en una profunda depresión, aunque nunca experimentó bullying en el colegio.

Su valentía lo llevó a tomar la decisión de mudarse solo de Chiclayo a Lima a los 17 años, donde forjó un éxito tan rotundo que ahora es parte del elenco de ‘Esto es Guerra‘ y ha parado el rating. Sin embargo, el camino no estuvo exento de peligros, ya que también fue víctima de un intento de extorsión donde le exigían 13,000 soles para no filtrar imágenes comprometedoras, una situación que supo superar con resiliencia.

