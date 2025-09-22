El lado oscuro de Roblox presenta múltiples peligros para los niños que utilizan esta popular plataforma de juegos, la cual cuenta con 80 millones de usuarios activos. Más allá de ser un simple videojuego, funciona como un metaverso donde los menores socializan libremente con desconocidos, exponiéndose a graves riesgos. Solo en Estados Unidos, 24 personas fueron detenidas entre 2018 y 2024 por delitos vinculados a Roblox, según datos oficiales.

El chat integrado, que permite comunicación sin filtros, ha sido utilizado por delincuentes para captar menores con fines de explotación sexual. Además, se han encontrado dentro de la plataforma juegos que simulan entornos sexuales explícitos, algo totalmente inapropiado para el público infantil. Frente a esta realidad, organizaciones como PROMSEX lanzan campañas de alerta, recomendando supervisión adulta constante y diálogo preventivo con los menores.

