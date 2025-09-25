Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘, busca evitar su extradición a Perú mediante una estrategia legal donde aduce estar enfermo, según reveló periodista paraguayo. El detenido, quien se presentó ante los jueces Francisco Acevedo y Clara Ruiz Díaz en el Palacio de Justicia de Asunción, alegó padecer asma severa y tener solamente un pulmón, argumentando que no sobreviviría a un régimen carcelario peruano. Además de su estado de salud, manifestó su temor a ser “liquidado” por antiguos cómplices y policías corruptos en Perú, lo que representa un claro intento de victimización para retrasar su traslado.

Moreno Hernández rechazó específicamente la figura de la extradición abreviada, que habría acelerado significativamente el proceso, solicitando en cambio permanecer “el mayor tiempo posible” en Paraguay bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad ‘La Emboscada’. Estas declaraciones, que forman parte de su estrategia defensiva, serán sometidas a verificación médica para confirmar la veracidad de sus dolencias, tal como exige el protocolo judicial en casos de extradición. La justicia paraguaya deberá evaluar estos argumentos antes de resolver sobre la solicitud peruana, que busca juzgarlo por los delitos de secuestro y sicariato que se le imputan.

