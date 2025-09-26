El presunto líder criminal conocido como “El Monstruo” permanecerá en una celda VIP en Paraguay mientras se resuelve su extradición a Perú, después de ser capturado y trasladado a la Penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada, un centro de máxima seguridad que ha sido cuestionado por albergar celdas con lujos. Esta situación, que ha generado indignación, contrasta con la gravedad de los delitos que se le imputan, los cuales incluyen narcotráfico, extorsión y lavado de activos al frente de la organización “Los Injertos del Cono Norte“. El recluso ha manifestado su preferencia por permanecer en Paraguay el mayor tiempo posible, evitando ser enviado a Perú donde enfrentaría procesos penales.

Múltiples países como México, Brasil, Estados Unidos y Colombia han presentado solicitudes de extradición contra Erick Moreno Hernández, dado que su red criminal opera a nivel internacional, lo que complica el escenario legal y diplomático. Su pareja sentimental se encuentra embarazada y era clave en la estructura financiera del grupo al recibir flujos de dinero, también fue detenida durante el operativo. La Policía Nacional del Perú ha salido al frente de las críticas, señalando que una demora en los protocolos paraguayos permitió una fuga inicial del prófugo en marzo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO