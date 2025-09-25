La reciente captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘, en Paraguay revela indicios de que el delincuente fue protegido en más de una ocasión, lo que le permitió evitar su captura en al menos tres operativos fallidos entre marzo y junio. Investigaciones señalan que presuntas filtraciones desde elementos dentro de la Policía Nacional del Perú habrían alertado al prófugo, quien logró escapar incluso minutos antes de los allanamientos, como ocurrió el 26 de marzo cuando fue grabado huyendo impunemente de una casa que alquilaba. Esta red de protección, que según las autoridades también incluiría a personajes políticos, le brindó la impunidad necesaria para seguir liderando desde la fuga a la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Su captura definitiva se produjo en una precaria vivienda de San Lorenzo, donde vivía luego de haber ofrecido sobornos a policías paraguayos, replicando una estrategia que ya había empleado en 2024 al pagar a agentes bolivianos más de 40 mil soles. La operación final, ejecutada por más de 30 efectivos, requirió que los policías se comunicaran en guaraní para evitar nuevas filtraciones, ya que una llamada de alerta desde Perú estuvo a punto de frustrar una vez más el operativo. La detención de este sanguinario líder criminal, responsable de extorsión y sicariato, devuelve una medida de tranquilidad a las miles de víctimas de su imperio delictivo.

