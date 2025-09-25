La justicia paraguaya decidió enviar a ‘El Monstruo‘ al penal ‘La Emboscada’, donde cumplirá prisión preventiva en el módulo 8 de máxima seguridad hasta que se resuelva su extradición a Perú. Esta medida cautelar, formalizada mediante un documento judicial al que se tuvo acceso, establece que el detenido permanecerá en el penal Martín Mendoza “en libre comunicación y a disposición de este juzgado”, según reza la resolución. El recluso declaró ante las autoridades ser maestro panadero, información que forma parte del expediente que sustenta su encarcelamiento.

Vea también: ‘El Monstruo’ podría ser recluido en la Base Naval del Callao junto a Vladimiro Montesinos

El establecimiento penitenciario, conocido popularmente como ‘La Emboscada’, ha registrado anteriormente fugas relacionadas con actos de corrupción, lo que genera alerta sobre las condiciones de seguridad para un reo de tan alta peligrosidad. El módulo 8 está específicamente destinado para reclusos considerados de altísimo riesgo, que requieren medidas de custodia excepcionales durante su proceso judicial. La decisión marca un paso crucial en el proceso legal internacional que determinará el futuro del prófugo capturado, quien enfrenta múltiples acusaciones por secuestro y sicariato en territorio peruano.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO