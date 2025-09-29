Se detallan el papel fundamental que habría tenido la paraguaya en la estructura financiera de la organización criminal. Dayana Martínez Valdés, de 26 años, no solo fue su pareja sentimental, sino que, según reportes policiales, se encargaba de recepcionar en Paraguay el dinero proveniente de extorsiones y secuestros en Perú, que superaría los 5 millones de soles. Mientras ‘El Monstruo‘ está recluido en un penal de máxima seguridad, su presunta cómplice permanece en libertad, a pesar de que la inteligencia paraguaya solicitó su captura para que declare.

La trama se complica con la información de que un informante, identificado como una expareja de Dayana Jazmín, habría proporcionado el dato crucial para localizar a Moreno, movido por despecho, y que ahora tramitaría la recompensa de un millón de soles. La Fiscalía peruana asegura haber alertado a sus homólogos sobre su participación, aunque la Policía Nacional del Perú no emitió una orden de captura internacional en su contra. Los recursos ilícitos, según las investigaciones, se habrían destinado a una vida de lujos y se encontrarían parcialmente ocultos en Guyana Francesa, mientras la red delictiva, con más de 230 integrantes, mantendría sus operaciones.

